Percy Jackson, la serie tv si farà su Disney Plus? Nuove dichiarazioni da Rick Riordan!

In primavera è stato annunciato l'arrivo di una serie su Percy Jackson, e da allora si è progredito abbastanza. A quanto pare, infatti, la serie Disney ha iniziato la fase di scrittura. Il creatore Rick Riordan, adesso, ci aggiorna sullo stato dei lavori, e sulla conversazione avuta con tutte le forze produttive coinvolte.

"Abbiamo avuto una conversazione molto positiva ieri (venerdì 20 agosto) con i massimi dirigenti delle varie filiali dell'organizzazione televisiva Disney: Disney Entertainment, Disney TV, 20th Century Studios e Disney+. Questa è stata la prima volta che eravamo tutti nella stessa stanza (beh, la stanza Zoom) in modo da poter essere sicuri di ricevere tutte le stesse informazioni e condividere gli stessi obiettivi", ha scritto Riordan sul suo sito.

A quanto pare, la sceneggiatura dell'episodio pilota è piaciuta molto ai dirigenti della Disney, e Riordan si dice positivo. I due film, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri del 2013, curati sempre da Riordan, non erano stati accolti particolarmente bene dal pubblico, e lo stesso creatore aveva detto di non essere soddisfatto. Ma è pronto a rifarsi con la serie, ovviamente.

"Essere tutti insieme per allineare le nostre visioni per lo spettacolo è stato estremamente utile, e penso che molta confusione sia stata risolta (parlo di me almeno!)" ha continuato Rick circa la riunione via Zoom. "La buona notizia è: i capi sono "all in", come dicono loro, sul fare questo spettacolo e farlo bene. Molti di loro hanno figli che sono cresciuti anche con Percy Jackson, quindi lo capiscono. Capiscono che ci sono milioni e milioni di voi là fuori che stanno aspettando eccitati di vedere Percy Jackson prendere vita in un modo nuovo. Ci siamo sentiti supportati e ascoltati, e sono più fiducioso che mai che questo spettacolo stia andando avanti come dovrebbe. Tutti voi avete fatto la differenza. La fate sempre. Presentarsi su social media, condividendo la vostra eccitazione per lo spettacolo: la Disney vi vede. Fan di Percy, la Disney vi ha ascoltati e vuole fare tutto al meglio per voi! Questa, per me, è una priorità, quindi sono felice!"