Percy Jackson, uno sguardo a Campo Mezzosangue nelle nuove foto della serie

Dopo aver parlato della trama della nuova serie dedicata a Percy Jackson, torniamo a parlare del nuovo adattamento tratto dalla celebre saga letteraria per ragazzi per condividere le otto nuove immagini dal set con cui il colosso dell’intrattenimento ha deciso di anticipare lo show televisivo a chi comprerà la nuova edizione del primo romanzo.

Un modo dunque, per rilanciare la versione cartacea e promuovere la nuova serie tv: nelle foto pubblicate vengono mostrati i personaggi principali, appena arrivati al Campo Mezzosangue, che si preparano alla nuova avventura.

Nella prima foto è immortalato il primo incontro tra Percy e Luke, in quello che è soltanto l’inizio di un’amicizia che si rivelerà molto duratura. Quindi viene presentato il momento in cui Luke mette alla prova le capacità di Percy nell’arte del forgiare.

Nella terza foto un incontro tra Percy e Clarisse La Rue, figlia di Ares, mostra la tensione tra i due semidei, mentre l’immagine successiva ci anticipa i primi approcci tra il protagonista e Annabeth.

Nella quinta viene mostrato Grover, primo grande amico di Percy, mentre nella sesta assistiamo a una conversazione tra il ragazzo e Mr. Brunner, un centauro in incognito.

La settima immagine è dedicata ai tre protagonisti dello show che si preparano ad affrontare la propria epica avventura che li porterà a confrontarsi innanzitutto con Medusa, ritratta nell’ultima foto di questa speciale promozione Disney.

La nuova serie tv debutterà su Disney+ il 20 dicembre 2023, in attesa di poterlo vedere, vi lasciamo al trailer finale di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.