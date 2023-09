Percy Jackson, uno sguardo da vicino ai protagonisti nelle nuove foto!

Il momento del debutto della serie tv dedicata a Percy Jackson si avvicina sempre di più dopo una gestazione lunga diversi anni e cominciata già nell’aprile 2020. A pochi mesi dalla pubblicazione Entertainment Weekly ha pubblicato nuove foto dedicate ai protagonisti dello show adattato dai romanzi di Rick Riordan ispirati dalla mitologia greca.

Dopo che il teaser di Percy Jackson ha anticipato la data d’uscita della serie, delle nuove foto condivise dal magazine ci danno un assaggio di quello che sarà il mondo dello show targato Disney+.

Delle quattro immagini, tre sono dedicate ognuna a uno dei protagonisti con la prima che immortala Walker Scobell nei panni di Percy Jackson in una scena che sembra ritrarlo nel momento in cui arriva al campo Mezzosangue con indosso la sua iconica maglia arancione.

La seconda delle foto mostra Leah Jeffries come Annabeth Chase, pronta nella sua armatura da battaglia.

La terza scena ci mostra Aryan Simhadri nei panni di Grover Underwood, con il satiro ritratto sotto una pioggia battente che indica a chi abbia letto i libri quale sia il momento raccontato dalla foto.

La quarta foto mostra invece due dei protagonisti nel Tunnel dell'Amore.

Percy Jackson uscirà sulla piattaforma streaming della casa di Topolino il 20 dicembre 2023, pronto per essere uno degli show più importanti del periodo natalizio e per far catapultare ancora una volta gli appassionati nelle vicende già trasposte nei titoli cinematografici.

In attesa di poter vedere il trailer della serie, vi lasciamo alle parole di Rick Riordan sul perché ha accettato la serie di Percy Jackson.