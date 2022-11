Percy Jackson, nello show tornano i vecchi attori? La risposta definitiva di Rick Riordan!

A differenza della gran parte dei reboot, la serie Disney su Percy Jackson è stata accolta con favore dalla comunità di spettatori e persino dall'autore dei romanzi Rick Riordan, che come tutti ricorda ancora l'incubo degli adattamenti cinematografici con Logan Lerman. Tornerà anche lui (assieme agli altri) per un cameo? La risposta!

La risposta è che meno Rick Riordan ha a che fare con quei fallimentari adattamenti – fallimentari in termini di critica e di reazioni di pubblico, perché i primi botteghini erano comunque incoraggianti – più è contento. Nulla contro il cast dei film per il grande schermo, ma piuttosto contro la direzione artistica e produttiva, che modificò radicalmente il materiale dei romanzi e spinse addirittura Riordan a disinteressarsi completamente fin dal secondo capitolo, quasi disconoscendolo.

Ora, dopo tanto speculare su possibili camei di Logan Lerman e del resto del cast nella serie Disney, proprio Riordan interviene con un post per fare definitiva chiarezza: "Per rispondere a un'altra domanda che ricevo molto, pur essendo isolato dai social media: che dire degli attori degli adattamenti cinematografici originali? La risposta non dovrebbe sorprendervi se avete letto qualsiasi cosa che abbia detto sui film nell'ultimo decennio, ma lo ripeto: in quei film sono stati coinvolti molti attori meravigliosi e talentuosi”. Ora però la Percy Jackson merita un nuovo cast.

Continua infatti Riordan: “Sono stato abbastanza aperto riguardo ai miei sentimenti sugli adattamenti, ma non è colpa degli attori, che mi sono divertito a guardare in molti altri grandi produzioni per lo schermo. Detto questo, l'obiettivo principale del mio coinvolgimento nello show televisivo è assicurarmi che questa sia una produzione completamente diversa e un nuovo inizio per Percy Jackson. Ciò significa che un cast completamente nuovo metterà la propria interpretazione dei personaggi, ed è importante che il cast e la troupe abbiano una tabula rasa su cui lavorare. Per questo motivo, non ci sarà alcun casting incrociato tra i film e il nuovo programma televisivo. Questo deve essere e sarà una cosa a sé stante".

Una risposta chiara, equanime ma anche molto ferma. D’altronde, Riordan ce l’ha detto e ripetuto: questo sarà l’adattamento che i lettori di Percy Jackson aspettano da sempre.