Percy Jackson, spiegazione del cameo di Rick Riordan nella serie tv Disney+

Il debutto della serie tv dedicata a Percy Jackson ha riservato una sorpresa per i fan della saga letteraria per ragazzi con l’autore dei libri, Rick Riordan, presente in un inatteso cameo che ha ricordato le apparizioni di Stan Lee nei film che vedessero protagonisti alcuni dei supereroi creati da lui. Scopriamo insieme la scena del cameo.

Dopo aver riportato la data d’uscita del making of di Percy Jackson, torniamo ad occuparci dei primi due episodi della serie tv pubblicata da Disney+ per parlare della presenza dello scrittore texano in una scena della prima puntata.

Quando Percy viene portato davanti al preside della scuola per rispondere di una bravata, si ritrova davanti al direttore della scuola e a due professori: se uno dei due rappresenterà probabilmente la guida al protagonista verso il mondo mitologico, l’altra figura, di cui non ci è dato conoscere il nome, è interpretata proprio da Riordan.

I produttori hanno parlato del lavoro fatto sul set dal creatore del franchise con Jonathan E. Steinberg che ha scherzato: “Gli ho scritto un monologo di sei pagine. Lui ha scelto, invece, di interpretare quella scena”.

Sembra, inoltre, che molti spettatori non si siano accorti del cameo, anche a causa delle luci utilizzate nella ripresa e della naturalezza nel ruolo dello scrittore, avvezzo al ruolo di insegnante e quindi pienamente nella parte.

Queste le parole del regista James Bobin: “Ovviamente lui è stato anche un insegnante. È risultato molto naturale nella parte. Quando sta seduto in quella stanza con il direttore e Mr. Brunner, sembra davvero che ci siano tre insegnanti a guardarti”.

In attesa di poter vedere i prossimi episodi del nuovo show Disney, vi lasciamo alle nostre prime impressioni sulla serie di Percy Jackson.