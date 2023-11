Percy Jackson, quante stagioni farà Disney in streaming?

Manca ormai davvero poco per l'arrivo della serie televisiva dedicata a Percy Jackson su Disney+. Visto che la storia del personaggio prosegue ben oltre ci vogliamo chiedere: quante stagioni farà la Disney della serie? Proviamo a capirlo assieme.

Cominciamo con un po' di hyper grazie al trailer finale di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo e poi veniamo a noi: quante stagioni ci saranno su Disney+? Qua le risposte possono essere fondamentalmente due, una speranzosa e positiva e l'altra più realista (e oltretutto l'una non esclude l'altra). Cominciamo dalla realista dai.

Al momento Disney ha creato soltanto la prima stagione della serie e non si è ancora espressa sul suo rinnovo. Cosa che molto probabilmente accadrà soltanto se i numeri fatti convinceranno la piattaforma a proseguire nella produzione, che stando a quanto riportato è decisamente costosa (qua tutti i numeri del budget di Percy Jackson). Siamo a cifre simili a quelle di The Mandalorian, perciò difficilmente il prodotto andrà avanti se non farà visualizzazioni consistenti su Disney+. Ecco perché ogni rinnovo sarà quasi totalmente subordinato all'accoglienza del prodotto.

Se invece vogliamo essere speranzosi guardiamo ai libri e immaginiamoci quindi che Disney produrrà almeno sei stagioni di Percy Jackson, in modo da coprire tutta la storia cartacea creata da Rick Riordan. Quindi nella visione più ottimistica possibile ci sarebbero altre cinque stagioni oltre questa in uscita, ma chissà se il pubblico risponderà così bene da garantirle tutte.

E voi guarderete la serie? Quante stagioni vorreste per Percy Jackson? Diteci la vostra nei commenti!