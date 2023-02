Percy Jackson, le star della serie Disney+ festeggiano la fine delle riprese su Instagram

Manca sempre meno all'arrivo di Percy Jackson su Disney+: alla serie spetterà l'arduo compito di regalare un adattamento degno di nota ai fan della saga di Rick Riordan dopo i deludenti film usciti nel 2010 e nel 2013, ma prima di passare alla prova del fuoco è tempo di godersi il meritato riposo per le star dello show.

Pochi giorni dopo l'annuncio degli attori di Zeus e Poseidone, infatti, Leah Jeffries, che darà volto ad Annabeth Chase nella serie, interviene su Instagram per annunciarci la fine delle riprese: insieme a lei troviamo due facce con cui impareremo a familiarizzare nei prossimi tempi, vale a dire Walker Scobell aka Percy Jackson e Aryan Simhadri (Grover Underwood).

"È FINE DELLE RIPRESE PER LA PRIMA STAGIONE DI PERCY JACKSON E GLI DEI DELL'OLIMPO" si legge nel post dell'attrice, con tanto di foto che la ritrae in compagnia dei già nominati Scobell e Simhadri. "Non c'è nulla da odiare o dispressare in Annabeth. Amo Annabeth così tanto, non c'è davvero niente di odioso in lei" sono state le parole con cui Jeffries ha recentemente espresso il suo amore per il suo personaggio: tutto questo entusiasmo si rivelerà motivato? Appuntamento su Disney+ per scoprirlo! Rick Riordan, intanto, si è complimentato con Adam Copeland per la sua interpretazione di Ares.