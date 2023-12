Percy Jackson, una star della serie è stata scelta dallo stesso Rick Riordan

Siamo vicinissimi al debutto in streaming della nuova serie Disney+ dedicata a Percy Jackson e ai romanzi scritti da Rick Riordan. La giovane co-protagonista che interpreterà Annabeth Chase, Leah Jeffries, ha raccontato di essere stata scelta proprio dall’autore della saga letteraria, che l’ha rassicurata a proposito della risposta del pubblico.

Dopo aver riportato i primi voti ricevuti da Percy Jackson su Rotten Tomatoes, torniamo a parlare della serie tv chiamata a trasporre per il piccolo schermo i romanzi fantasy per ragazzi scritti da Rick Riordan.

In un’intervista con ComicBook, l’attrice Leah Jeffries ha rivelato di essere stata scelta per il ruolo proprio dallo scrittore texano, fortemente coinvolto nell’adattamento, che ci ha tenuto a tranquillizzarla a proposito di quelle che sarebbero potute essere le reazioni del pubblico: “Mi ha detto: ‘Non importa cosa la gente dirà di te, ricorda che ti ho scelto io’. È stata una cosa importante. Anche il modo in cui l’ha detto: ‘Se qualcuno dice qualcosa su di te, ricorda semplicemente che sono io che ti ho scelto’. Detto dal creatore di tutto questo, mi ha fatto pensare di avercela fatta”.

Quindi l’attrice ha parlato di come la sua interpretazione derivi anche da piccole cose che l’hanno aiutata a entrare nel personaggio e che l'hanno fatta sentire al sicuro: “Eravamo in cima alla montagna per il cattura la bandiera. Ho indossato il cappello, che è un regalo di mia madre. Anche la mia faccia era orgogliosa. In molte scene, il nostro insegnante di recitazione, Andrew, ha detto che ho un’emozione profonda sul viso, quando indosso il cappello. Il mio cappello era sempre al mio fianco. Molte volte, non so se si veda, toccavo il lato del cappello per sentire quella connessione”.

