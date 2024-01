Percy Jackson, la star della serie spiega QUEL clamoroso voltafaccia

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è giunta al termine: la serie Disney+ si è conclusa con un finale che sembrerebbe promettere una seconda stagione. Charles Bushnell, interprete di Luke, parla di una delle scene più intense dell'ultima puntata.

"Sapevo che sarebbe successo perchè ho fatto le mie ricerche al di fuori del libro, ma leggerlo per la prima volta è stato incredibile. Ho pensato che non vedevo l'ora di girare quella scena. Ovviamente ci sono alcuni cambiamenti rispetto al libro, ma personalmente mi piacciono quelle modifiche. Penso risulti più emozionante per l'adattamento televisivo" ha dichiarato l'attore. Nel libro, Luke scappa volontariamente dal Campo Mezzosangue in preda alla frustrazione, lasciando Percy nelle grinfie di uno scorpione velenoso. Sul piccolo schermo, Luke viene costretto a fuggire dal campo prima di tentare di convincere Percy a unirsi alla sua causa. "Penso che Luke lo abbia condotto lì per dirgli esattamente cosa stava per succede. Percy è molto intelligente. Credo lo abbia capito prima che Luke stesso glielo rivelasse. Un'altra cosa che mi piace è che Luke, come dice lui stesso, sta cercando di far passare Percy dalla sua parte. Nel libro, lo conduce fino a lì solo per disfarsi di lui. Credo che questo farà sentire le persone più empatia verso Luke e le renda più comprensive del suo punto di vista" ha commentato Bushnell.

Nella scena Luke rivela a Percy di aver aiutato ad organizzare la guerra in arrivo per conto di Crono, e cerca di attaccarlo ma fallisce nel suo intento grazie all'arrivo di Annabeth, che accorre in soccorso di Percy. "Penso ci fosse ancora un certo livello di esitazione, perchè secondo me Luke, a un certo punto, si è davvero affezionato a Percy. Erano amici. Credo lo vedesse come una risorsa potente per la sua causa. C'è ancora del buono in Luke, ma a questo punto farà di tutto per far ritornare Crono. Se Percy si metterà di mezzo, Luke lo farà fuori. Annabeth ha di nuovo salvato la situazione. Ha lanciato quel coltello proprio verso Luke" ha aggiunto Bushnell. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è una delle serie più viste in streaming: qui potete scoprire le altre serie nella lista di Nielsen.