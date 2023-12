Percy Jackson, svelata la data d'uscita del making of su Disney+

Dopo mesi e mesi di anticipazioni, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ha debuttato in streaming su Disney+ con i primi due episodi di questa prima stagione, che come sappiamo sarà basata sul primo romanzo della saga, Il ladro di fulmini. Contemporaneamente, la stessa Disney ha confermato l'arrivo di uno speciale Making Of sulla lavorazione.

Come descritto nella cronologia della produzione, portare Percy Jackson in streaming non è stata un'impresa facile. Le porte di questo progetto si sono aperte solo grazie all'acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox e di tutte le sue proprietà intellettuali, tra cui i diritti cinematografici e televisivi di Percy Jackson (a proposito, avete letto le parole di Logan Lerman al nuovo protagonista?).

Una volta concluso l'accordo, Rick Riordan stesso ha avuto l'idea di puntare su un adattamento seriale invece di un reboot cinematografico, e ha presentato questa proposta alla Disney. Dopo mesi di tira e molla, Rick e la moglie Becky Riordan, che ha poi lavorato alla serie come produttrice esecutiva, hanno annunciato nel maggio 2020 che Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo era ufficialmente in fase di sviluppo.

Negli ultimi quattro anni, la cronologia di Percy Jackson è stata comunicata esclusivamente attraverso gli aggiornamenti dei social media. Ora i fan avranno l'opportunità di vedere esattamente come si è svolta la vicenda.

Come annunciato dalla Disney, il documentario intitolato A Hero's Journey: The Making of Percy Jackson and the Olympians arriverà su Disney+ il 31 gennaio 2024. Il documentario porterà gli spettatori dietro le quinte della serie su Percy Jackson e mostrerà come la serie è stata realizzata. Nel frattempo, potete già leggere le prime impressioni su Percy Jackson dopo il debutto dei primi episodi.

Il Making Of sarà quindi disponibile esattamente un giorno dopo l'arrivo del finale della prima stagione, previsto appunto per il 30 gennaio 2024.