Percy Jackson, tutti i nomi del fan casting di Ares: da Karl Urban a Jon Bernthal

Da diverso tempo, Disney+ ha messo in cantiere una serie incentrata sui romanzi di Percy Jackson, uno dei personaggi più amati della letteratura giovanile. Dopo il primo teaser trailer mostrato al D23 Expo dello scorso settembre, i fan stanno iniziando a farsi un'idea su ciò che li aspetta.

Le storie di Percy Jackson hanno già avuto un adattamento al cinema nel 2010 che, però, non ha riscosso il successo sperato. Dopo anni, la Disney ha deciso di riprendere in mano la storia e fare in modo di rendere giustizia a dei romanzi così tanto amati e sostenuti dai più giovani.

Uno dei personaggi cardine dell'universo di Percy Jackson è sicuramente Ares. Il dio della guerra non ha mai avuto particolare spazio nei film, limitandosi ad un piccolo cameo. In questo contesto, invece, potrebbe conquistare un ruolo da protagonista indiscusso. La serie, a quanto pare, racconterà quella che l'autore Rick Riodan ha chiamato "la lotta di Ares".

Nonostante si sia saputo quante saranno le stagioni di Percy Jackson, il cast dei vari dei che compariranno all'interno di questi primi 8 episodi di Percy Jackson non è ancora stato annunciato. Nonostante ciò, i fan si sono lanciati in tantissime speculazioni riguardo i possibili interpreti. Il personaggio di Ares è quello che ha suscitato più interesse sul fronte fan casting e tra i nomi spiccano sicuramente quello di Karl Urban e Tom Hardy. I due, conosciuti per aver quasi sempre interpretato ruoli da duri, secondo il pubblico potrebbero essere delle opzioni perfette per il personaggio.

Un altro nome molto apprezzato dai fan è sicuramente quello di Jason Statham. L'attore britannico, infatti, ha un'eccellente capacità nel giocare tra comico e drammatico che aiuterebbe molto nella caratterizzazione di Ares. Ultimi due nomi in questa ipotetica lista di fan casting sono quelli di Jeffrey Dean Morgan e Jon Bernthal. I due, abituati a lavorare su personaggi ambigui e moralmente corrotti, potrebbero dare un grande spessore drammatico al Dio della guerra.

Per daqrvi un pò di contesto, vi proponiamo la nostra recensione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo del 2010.