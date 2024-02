Percy Jackson, svelato il finale alternativo della prima stagione

Il finale di Percy Jackson approdato in streaming su Disney+ questa settimana ha lasciato tutti i fan della saga con la voglia di altre avventure, che probabilmente proseguiranno nell'eventuale seconda stagione. Tuttavia, il direttore della fotografia che ha lavorato allo show ha svelato l'esistenza di un finale alternativo. Ecco cosa succedeva.

L'episodio conteneva tutte le grandi scene del libro che il pubblico non vedeva l'ora di vedere: Ares che combatte contro Percy sulla spiaggia, una visita al Monte Olimpo e il grande tradimento di Luke. L'eroe principale ha anche potuto incontrare finalmente suo padre, Poseidone, Dio dei mari. Da un momento all'altro è atteso l'annuncio della Stagione 2 di Percy Jackson da parte di Disney.

Parlando in esclusiva con Russ Milheim di The Direct, il direttore della fotografia di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Pierre Gill ha parlato del movimentato finale di stagione della serie e di come la grande scena di Ares avrebbe potuto essere diversa. Approfondendo il tema della resa dei conti tra Percy e Ares, Gill è stato orgoglioso di affermare che il lavoro svolto sulla scena all'interno del set digitale The Volume è "riuscito" e non ha avuto bisogno di "quasi nessun ritocco".

"Il combattimento con Ares sulla spiaggia credo sia stato un successo. Anche questo è stato fatto con il Volume, tutto senza quasi nessun ritocco. Quando dico ritocco, è una cosa importante. Perché se si ottiene il materiale del Volume senza ritocchi, è quello che si cerca di fare... Fa parte del nostro lavoro fare queste riprese, [dove] stiamo cercando di essere reali. E dico reale perché lo definisco naturale con stile, ovviamente, perché ho cercato di mantenere lo spettacolo molto naturalistico, ma con eleganza e con stile".

Uno dei primi passi per progettare l'aspetto del combattimento è stato capire come doveva apparire esattamente il cielo tempestoso che fa da sfondo:

"Quello che abbiamo fatto con il team [di Industrial Light & Magic] è stato dire loro: 'Ok, voglio vedere 25 cieli diversi...'. Poi ho detto: 'Voglio una grande tempesta sulla costa perché voglio che l'oceano sia più luminoso. E voglio che la costa sia più scura'. Quindi, il cielo dietro di lui doveva essere grigio e l'oceano doveva essere luminoso. Così sarei stato in grado di... renderlo più realistico e più divertente e un po' più drammatico e con un bell'aspetto. Ebbene, è una ripresa molto bella, credo. E poi abbiamo costruito un faro".

Il diretto della fotografia ha raccontato che "la scena doveva essere notturna", ma ha convinto i produttori a cambiarla per farla funzionare meglio nel Volume:

"All'inizio, questa scena doveva essere in notturna. E io dicevo al produttore: 'non facciamolo. Perché nel Volume, fare la notte, è molto difficile perché il livello del nero non funziona così bene. Così hanno accettato e l'abbiamo girata come se fosse giorno. Così ho aggiunto: 'No, non di giorno, al crepuscolo. Facciamola alla fine del giorno, perché è un punto di forza in cui il Volume funziona benissimo. Ed è davvero molto bello'. Quindi sono tutte cose che sai di dover costruire man mano".