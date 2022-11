Percy Jackson, ormai lo dicono tutti: la serie Disney+ 'sarà incredibile'

Pochi giorni fa è stato annunciato che Jay Duplass e Timothy Omundson vestiranno i panni rispettivamente di Ade e Efesto nella nuova serie televisiva di Disney Plus di Percy Jackson.

Omundson è tornato recentemente a vestire i panni del suo personaggio più famoso, il detective Carlton Jebediah Lassiter di Psych, dopo essere stato colpito da un ictus nel 2017, che ha costretto l'attore a rimanere lontano dalle scene per diversi anni.

Dopo aver girato il suo primo episodio di Percy Jackson e gli dei dell'olimpo, l'attore ha pubblicato un nuovo post su Twitter per condividere il suo entusiasmo: "Ho concluso il mio primo episodio ieri sera. Questo spettacolo vi farà saltare dalla sedia, è diverso da qualsiasi altra cosa in cui sia mai stato coinvolto. Sarà incredibile. Grazie, Disney +."

La prima stagione della nuova serie adatterà "Il ladro di fulmini", il primo libro del franchise creato da Rick Riodan, che come ben sapete ha ispirato due film in passato. Entrambe deludenti, le due pellicole sono state distribuite nel 2010 e nel 2013.

Guidato da Walker Scobell, che vestirà i panni di Percy, il restante cast è composto da Virginia Kull (Big Little Lies), Glynn Turman (The Wire), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine Nine), Megan Mullally, (Will and Grace) e Timm Sharp (On the Verge). Le riprese di Percy Jackson sono attualmente in corso.