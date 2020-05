Percy Jackson sta tornando: Disney+ produrrà una serie TV live-action ispirata ai libri

Fate scorta di tutti i cibi blu che trovate, perché Percy Jackson sta tornando! La piattaforma streaming Disney+ produrrà una serie tv ispirata ai celebri romanzi di Rick Riordan.

L'annuncio è arrivato da Rick Riordan in persona, che ha pubblicato un video su Twitter, assieme a un post con qualche chiarimento sul progetto.

"Hey fan di Percy Jackson! Nell'ultimo decennio, ce l'avete messa tutta per richiedere un adattamento fedele del mondo di Percy Jackson. Qualcuno ha anche suggerito che l'idea migliore potesse essere una serie di Disney+. Noi non potremmo essere più d'accordo! Non possiamo dire ancora granché al riguardo, ma siamo davvero entusiasti all'idea di una serie live-action della più alta qualità, che possa seguire la storyline raccontata nei 5 libri della serie originale di Percy Jackson, a cominciare da Il Ladro di Fulmini nella prima stagione. Vi assicuriamo che io e Becky saremo coinvolti in prima persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno tante altre novità in futuro, ma per ora, abbiamo un sacco di lavoro da fare! Allacciate le cinture, semidei. Sarà un viaggio davvero fantastico!".

Al momento non ci sono ancora commenti da parte di Disney, ma pare che la serie sia ancora nelle prime fasi dello sviluppo.

Percy Jackson era già stato portato sullo schermo nel 2010 con Percy Jackson e Il Ladro di Fulmini diretto da Chris Columbus, e nel 2013, con il sequel Percy Jackson e Il Mare dei Mostri diretto da Thor Freudenthal, entrambi con Logan Lerman nei panni del protagonista.