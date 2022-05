Percy Jackson, il trio è al completo! Scoprite gli interpreti di Annabeth e Grover

Dopo l'annuncio dell'interprete di Percy Jackson nella nuova serie tv di Disney+, arriva quest'oggi anche quello degli attori che porteranno sullo schermo i migliori amici del protagonista, Annabeth e Grover.

Si affida di nuovo ai social Rick Riordan, l'autore della saga di Percy Jackson, per rivelare chi saranno i giovani interpreti dei 2/3 mancanti del trio di protagonisti della serie tv Percy Jackson and the Olympians targata Disney+.

È infatti lì che Riordan e Scobell, nonché gli account ufficiali dello show hanno condiviso le prime foto dei giovani attori che daranno vita a Percy, Annabeth e Grover, e lo stesso autore ci ha poi fornito ulteriori dettagli sugli interpreti degli ultimi due.

Leah Sava Jeffries è Annabeth Chase

"Di tutte le attrici piene di talento che abbiamo provinato per questo ruolo, Leah Sava Jeffries è subito diventata la mia scelta numero uno per Annabeth. Nativa di Detroit, è un'attrice brillante che è riuscita a spezzarci il cuore, farci ridere e farci tifare tutti per per lei nella stessa scena. È stata series regular per show come Empire e Rel. È appena tornata dal Sudafrica, dove ha terminato di girare Beast, un film in cui interpreta la figlia del personaggio di Idris Elba. Sarà anche una delle star del film Something from Tiffany's con Zoey Deutch e Shay Mitchell, prodotto da Reese Witherspoon e in arrivo quest'autunno su Amazon" ha scritto Rick Riordan sul suo sito ufficiale "Leah è esattamente come ho immaginato Annabeth nei libri: intelligente, forte e coraggiosa, una vera figlia di Athena, e con zero pazienza per le follie di una certa testa d'alga... Vederla recitare con Walker e Aryan, ho visto Annabeth Chase prendere vita. E non appena la vedrete sullo schermo capirete cosa intendo. La ragazza saggia è arrivata!".

Aryan Simhadri è Grover Underwood

"Nella sua giovane vita, Aryan Simhadri ha dato prova di sé come attore nel film di Disney+ Un'altra scatenata dozzina e nel film di Disney Channel Spin. Le sue audizioni per il ruolo di Grover Underwood ci hanno conquistato. Mi ha fatto ridere di gusto con il modo in cui ha recitato le sue battute e i suoi straordinari tempi comici. È il perfetto mix di dolcezza, senso dell'umorismo e forza interiore che rappresenta il nostro satiro. Grover non sarà facile da interpretare, ma Aryan è esattamente la persona giusta per il ruolo. Lui e Walker hanno già una dinamica fantastica, e la magia degli effetti speciali che saranno usati per dare ad Aryan le sue zampe da satiro è davvero di tutt'altro livello. Aspettate di vederlo!".

La prima stagione di Percy Jackson and the Olympians avrà 8 episodi, e le riprese dovrebbero iniziare a breve.