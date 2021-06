Percy Jackson, ultime novità sulla serie Disney Plus: parla Rick Riordan

Un progetto entusiasmante in arrivo su Disney+ che non è legato a Star Wars o Marvel è la serie tv su Percy Jackson. L'autore Rick Riordan ha fornito un aggiornamento sul suo blog, raccontando di un recente viaggio a Los Angeles funzionale al proseguimento della lavorazione dello show, ancora alla ricerca di un regista.

"Allora, a che punto siamo? Bene, se non ti ho dato aggiornamenti con la frequenza che vorresti è solo perché non c'è davvero nulla di nuovo che io possa annunciare. Continuiamo a lavorare dietro le quinte, tuttavia, su molti fronti alla volta, e tutto sta ancora procedendo. Il grande aspetto su cui ci stiamo concentrando ora è trovare il regista perfetto per entrare a far parte del nostro team" ha dichiarato Riordan.



Lo showrunner ha elencato i quattro requisiti principali per essere il regista ideale di Percy Jackson. Dev'essere ovviamente disponibile, disposto a lavorare con giovani attori, dev'essere qualcuno per cui i giovani della Disney possono entusiasmarsi e di cui sentirsi sicuri, e dev'essere qualcuno che ama, conosce e comprende il materiale originale di Percy Jackson. I fan vorrebbero Logan Lerman nel ruolo di Poseidone e certamente questa scelta di casting sembra avere grande fascino.

Nonostante l'episodio pilota sia già stato realizzato, Riordan ha ricordato che la scelta del/della regista è fondamentale per dare il definitivo slancio al progetto.



Rick Riordan ha ringraziato i fan, definendoli fondamentali allo sviluppo dello show che al cinema ha avuto un ottimo successo di pubblico, con Logan Lerman protagonista nel ruolo di Percy.