Percy Jackson, vedremo la battaglia epocale con Ares: 'La più bella dell'intera serie'

Più si va avanti, più la serie su Percy Jackson and the Olympians sembra voler ricalcare fedelmente i romanzi di Rick Riordan, soprattutto per quanto riguarda le scene più impegnative e le battaglie più ambiziose. Fra queste, finalmente, anche lo scontro epocale fra Percy e Ares, il Dio della Guerra. Ecco le anticipazioni.

Già dalle varie foto dal set di Percy Jackson era apparso chiaro che la serie in arrivo su Disney+ intendeva ricalcare molto fedelmente il materiale dei romanzi, forse molto di più degli adattamenti cinematografici. Ulteriore conferma è arrivata poi dallo stesso scrittore, Rick Riordan, che ha dato un’idea molto indicativa del numero totale di stagioni di Percy Jackson: “Una per ogni libro”. Ulteriore indizio quindi, che ogni capitolo letterario verrà trattato a dovere mantenendo gran parte delle scene.

Una delle ultime rivelazioni in merito è arrivata durante un’intervista di IMDb al cast, nella quale è stato chiesto al protagonista Walker Scobell se ci fosse un momento della prima stagione, in particolare, che avesse amato o l’avesse emozionato più degli altri. Scobell ha quindi risposto: "È stato il combattimento di Ares, senza dubbio. Probabilmente è stato il combattimento più bello dell'intera serie. Quando sono stato scelto per questo ruolo, la prima cosa che ho pensato è stata: 'Combattimento con Ares'. Quindi sono stato così entusiasta di farlo".

Si tratta di un combattimento che i film non hanno messo in scena, anche se cruciale nei romanzi. Sotto l’influsso del Titano Kronos, Ares viene infatti coinvolto nel furto del fulmine di Zeus che mette in moto gli eventi del primo libro. A causa dello scontro con Percy, Ares si trasformerà di fatto in una nemesi rancorosa per tutto il resto dei romanzi. Comprensibile quindi, di fronte a tante stagioni già pianificate, che non ci si voglia perdere questo tassello fondamentale della saga.