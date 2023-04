Percy Jakcson, Becky Riordan anticipa che la serie avrà 'backstory strappalacrime'

Le star di Percy Jackson festeggiano la fine delle riprese su Instagram, perciò manca sempre meno al giorno in cui potremo assistere alla serie Disney Plus; al riguardo, la produttrice esecutiva Becky Riordan ha anticipato che assisteremo a svariate backstory strappalacrime.

Forse si riferisce alle origini di Percy Jackson (Walker Scobell), oppure alla parabola di Luke (Charlie Bushnell): il personaggio è infatti tra i più tragici dell'intera saga, considerando la sua volontà di ritornare all'era dei Titani a causa delle sue frustrazioni con i dei Greci e, in particolare, con suo padre Ermes.

"Ho iniziato la giornata con un lavoro non poi così duro" ha aggiunto Riordan su Twitter. "Posso contemplare i due nuovi montaggi del regista! Sono tutt'altro che definitivi, assomigliano quasi a dei diamanti grezzi, ma è comunque entusiasmante vederli insieme agli episodi finali e spendenti che un girono riusciremo a ultimare". Di conseguenza, possiamo dedurre che lo show si trovi nel cuore della fase di post-produzione. La donna ha poi concluso: "I retroscena di questi episodi mi ha fatto"... piangere a dirotto, considerando l'emoji tempestata di lacrime.

Basato sui romanzi di Rick Riordan, e prodotto da Disney Branded Television, 20th Television e Gotham Group, Percy Jackson and the Olympians sarà composto da 8 episodi, attesi per il 2024. La storia è incentrata sul semidio dodicenne Percy Jackson, accusato da Zeus di aver rubato il suo fulmine "personale". Nel cast, invece, oltre ai già menzionati Scobell e Bushnell, figureranno Aryan Simhadri (Grover Underwood), Virginia Kull (Sally Jackson, Glynn Turman (Chirone/Mr. Brunner) e molti altri.

E il progetto non termina certo qui: Rick Riordan conferma che i lavori su Percy Jackson 2 sono già iniziati.