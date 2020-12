In quale periodo è ambientato Star Wars: Rebels? La cronologia completa della serie

È di certo un periodo caldo per il franchise di Star Wars. Tra i vari annunci e conferme, e dopo il bellissimo finale di stagione del secondo ciclo di episodi di The Mandalorian, l'attesa dei fan è letteralmente alle "stelle" per scoprire quali nuove avventure ci aspettano nell'incredibile universo ora tra le mani di un colosso come Disney.

Tra i prodotti più belli degli ultimi anni, senza dubbio, troviamo anche la serie di Star Wars: Rebels. Abbiamo visto come la seconda stagione di The Mandalorian abbia citato uno dei momenti più epici di Star Wars: Rebels e, mentre uno dei produttori dello show è al lavoro sullo spin-off Star Wars: The Acolyte, è inoltre da molto tempo che si parla della possibilità di un adattamento live action della serie; a tal proposito, la doppiatrice di Sabine Wren vorrebbe prendere parte a un live action di Star Wars: Rebels. E sebbene, al momento, non esistono notizie ufficiali circa il sequel di Star Wars: Rebels, i fan continuano a sperare che qualcosa si muova, alimentati dalle parole del doppiatore di Ezra Bridger sul futuro di Star Wars: Rebels. Oggi, tuttavia, siamo qui per trattare di una FAQ davvero molto interessante riguardo alla serie ideata da Simon Kinberg, Dave Filoni e Carrie Beck, per rispondere a una domanda che in molti si saranno chiesti: in che epoca è ambientato Star Wars: Rebels? Vediamolo insieme.

E partiamo con ordine. La serie, uscita a partire dal 3 ottobre 2014 fino al 5 marzo 2018 (4 maggio in Italia), consta di quattro stagioni, e narra delle vicende di un gruppo di ribelli intenti a combattere contro l'Impero e i suoi malvagi piani, nel tentativo di liberare definitivamente Lothal dalle grinfie dell'Impero.

Dal punto di vista cronologico, la serie inizia esattamente 14 anni dopo gli eventi visti in Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith, con il passaggio definitivo al Lato Oscuro della Forza da parte di Anakin Skywalker (interpretato nel film da Hayden Christensen). Siamo quindi nell'anno 5 BBY, ovvero 5 anni prima della battaglia di Yavin, evento chiave nella storia di Star Wars. E mancano 5 anni agli eventi narrati nel film di Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, collocandosi quindi anche poco prima di quanto abbiamo visto nel film Rogue One: A Star Wars Story.

E mentre vi lasciamo al nostro speciale sulla storia di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ora è il vostro turno: conoscevate la cronologia ufficiale di Star Wars: Rebels? Per farcelo sapere, come sempre, basta lasciare un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con grande piacere!