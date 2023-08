In che periodo storico è ambientato Ahsoka? La timeline di Star Wars spiegata bene

In che periodo storico è ambientato Ahsoka? La timeline di Star Wars può essere materia lunga e complessa, proviamo a fare chiarezza sull'ambientazione temporale della nuova serie tv della saga appena sbarcata sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

I primi due episodi di Ahsoka ora pubblicati su Disney+ non forniscono un anno esatto per chiarire l'ambientazione temporale dello show, tuttavia è chiaro che la serie ha luogo dopo gli eventi della seconda stagione di The Mandalorian: questo perché l'incontro tra Ahsoka e Morgan Elsbeth, alleata di Thrawn, avviene nel "Capitolo 13: The Jedi" di The Mandalorian. Tra l'altro va notato che qualche settimana fa la star di Sabine Wren, l'attrice Natasha Liu Bordizzo, ha dichiarato che Ahsoka "si svolge contemporaneamente alla terza stagione di The Mandalorian", che a sua volta ha luogo all'incirca nell'11 ABY ('After the Battle of Yavin', ovvero 'Prima della battaglia di Yavin').

Un altro dettaglio della serie che indica la sua collocazione nella sequenza temporale della saga di Star Wars si manifesta quando il governatore Ryder Azadi dice a Lothal nell'episodio 1 che sono passati "diversi anni" dall'eroico sacrificio di Ezra Bridger, collocando la puntata dopo gli eventi principali di Star Wars Rebels. Infine il finale di Ahsoka Episodio 2 si sovrappone al finale di Rebels, dopo la battaglia di Yavin.

