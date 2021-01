In che periodo si svolge The Mandalorian? La timeline ufficiale per chi ha ancora dubbi

Anche a settimane dalla fine della sua seconda stagione, The Mandalorian è ancora il prodotto a tema Star Wars più cercato su Google. Le ragioni dietro la grande popolarità della serie Disney+ sono, tra tutte, una trama incredibile e una narrazione che è in grado di farsi amare da vecchi appassionati e nuovi fan dell'universo Star Wars.

Per questo motivo, vogliamo continuare a lavorare su The Mandalorian, pubblicando alcuni approfondimenti utili per cogliere meglio tutte le sfumature dello show, o fare speculazioni - come nel caso delle nostre teorie su come potrebbe essere nato Grogu di The Mandalorian - per avere un quadro completo di quanto mostrato sinora dalla serie.

Oggi vogliamo rispondere a un dubbio che qualche spettatore ha espresso, ovvero: in che periodo della timeline ufficiale di Star Wars si svolge The Mandalorian? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Una premessa necessaria

Per coloro che non conoscono bene gli eventi temporali dell'universo ideato da George Lucas, è necessaria una premessa: gli eventi della storia di Star Wars sono collocati secondo uno schema simile a quello che esiste nei nostri calendari, con un "prima" e un "dopo" l'anno zero, che serve a collocare precisamente gli eventi nella cronologia. Nel caso di "Guerre Stellari", l'anno 0 è rappresentato dalla Battaglia di Yavin, evento fondamentale che si concluderà con la distruzione della prima Morte Nera, ed è considerata una delle più grandi vittorie dell'Alleanza Ribelle.

Quando è ambientato The Mandalorian secondo questa cronologia?

Considerando, quindi, BBY (prima della Battaglia di Yavin) e ABY (dopo la Battaglia di Yavin) come discriminanti temporali fondamentali, The Mandalorian si svolge a partire dal 9 ABY, ovvero 9 anni dopo l'importantissimo evento: ciò colloca la serie anche 9 anni dopo il film di Episodio IV - Una Nuova Speranza, 5 anni dopo Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi, e ben 25 anni prima di Episodio VII - Il Risveglio della Forza.

E ora vogliamo sapere la vostra: conoscevate la timeline di Star Wars? Sapevate in che anno è ambientato The Mandalorian? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!