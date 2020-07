Perluigi Diaco, annuncio sui social: 'tra tre giorni cancellerò ogni traccia'

Importante annuncio di Pierluigi Diaco sui propri canali social. Il conduttore di Io e Te, infatti, ha annunciato le intenzioni di lasciare Facebook ed Instagram, ma anche di mantenere Twitter per usarlo "qualora ce ne fosse bisogno".

"Ci ho pensato molto. La mia avversione culturale alla “dittatura” social ha raggiunto il punto di non ritorno“ ha esordito il conduttore, che si è detto "convinto che prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato. Voglio dare l’esempio: sottrarmi a tutto questo per ricominciare, insieme a chi vorrà, a guardare negli occhi le persone senza le assillanti ingerenze di notifiche, suoni e alert. Tra 3 giorni non avrò più alcun profilo social su Facebook e Instagram: cancellerò ogni traccia. Vi aspetto per la strada, dove è possibile parlare e ascoltare. Manterrò attivo solo l’account Twitter per usarlo qualora ce ne fosse bisogno".

Il post su Instagram è condito dalla fotografia di due anziani che si tengono la mano, che ha un forte valore simbolico anche tenendo conto di ciò che dice.

Di recente Pierluigi Diaco ha duramente attaccato Alberto Matano per il suo comportamento nei confronti di Lorella Cuccarini, che ha lasciato La Vita In Diretta attaccando l'ex collega.