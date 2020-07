Perluigi Diaco, dissapori in studio a Io e te: 'state zitti!'

Sembra non esserci pace per il conduttore di Io e Te, programma della fascia pomeridiana di Rai 1. Prima il litigio con Corinne Clery, poi i grossolani errori grammaticali che hanno acceso le critiche. Ora pare che Pierluigi Diaco debba affrontare dei dissapori in studio.

Durante un'intervista con Anna Pettinelli, il presentatore si è visto costretto a zittire il suo staff, reo di creare troppi rumori, disturbando quindi il normale svolgimento del programma. Delle voci di troppo in sottofondo hanno fatto sbottare Diaco che, ad un certo punto ha urlato: " State zitti!"

I momenti critici non sono però finiti qui, nel bel mezzo del classico siparietto musicale, in cui il conduttore suona la sua chitarra, Diaco ha detto: "La chitarra è stata scordata, non so da chi. Visto che mi è stata consegnata accordata 5 minuti fa". Sembra dunque che ci sia un sabotaggio in atto negli studi di Via Teulada 66.

Da parte di chi non si è ancora ben capito, ma pare certo che il presentatore sia ai ferri corti con il suo staff. Probabilmente il suo caratterino molto fumantino non è particolarmente apprezzato e, ne scaturiscono continui dissapori in studio che rendono l'atmosfera molto accesa. Chissà cosa accadrà nelle prossime puntate.