Permission to Dance, il concerto dei BTS arriva su Disney+: ecco il trailer!

Il Disney Plus Day è iniziato con un'offerta speciale oggi per chi ancora non si è abbonato alla piattaforma, attirando così subito l'attenzione di tutti. L'evento ha presentato già diversi contenuti, tra i quali figura il nuovo concerto dei BTS Permission to Dance che si è tenuto a LA. Ecco il trailer!

Il film del concerto è stato in verità già distribuito anche nelle sale di tutto il mondo, portando i fan a vedere l'evento che si è tenuto nell'ambito del Tour statunitense di Novembre e Dicembre. Permission to Dance ha ottenuto in sala 33,3 milioni di dollari, secondo quanto indicato da EconomicTimes. Questo ha fatto sì che il film fosse l'uscita al botteghino musicale con il maggior incasso dalle nove esibizioni di Roger Waters dei Pink Floyd all'Estadio River Plate.

La ripresa del concerto, prodotta da Hybe, presenta tutti e sette i membri del gruppo pop: RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V e Jungkook. Non si tratta del primo e ultimo progetto portato avanti da Disney+ con i BTS: a Luglio, infatti, è stato annunciato che la piattaforma e Hybe avrebbero lavorato insieme per portare sugli schermi In the Soop: Friendcation e BTS Monuments: Beyond the Star, altri due prodotti dedicati alla band.

E voi, siete curiosi di vedere il grande evento sulla piattaforma? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco quali sono le nuove aggiunte al catalogo nel Disney Plus Day!