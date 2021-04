Perry Mason 2, Tatiana Maslany non tornerà nella seconda stagione della serie HBO

Dato che l'arco narrativo di Sorella Alice si è "concluso come originariamente previsto" nel corso della prima stagione, quest'oggi è stato confermato da TV Line che Tatiana Maslaney non tornerà nell'annunciata seconda stagione di Perry Mason, serie HBO prodotta da Robert Downey Jr.

Anche se viene sottolineata la fine dell'arco narrativo, in verità la conclusione della prima stagione lasciava presagire qualche prosieguo per il personaggio, ma forse l'arrivo dei nuovi impegni dell'attrice con She-Hulk di Disney+ ha dovuto farle rivedere parte della sua agenda.



La prima stagione della serie è incentrata su un periodo della vita molto particolare per il protagonista. Infatti parte dal momento in cui Perry Mason viveva una complessa situazione economica e familiare, lavorava come investigatore privato di basso profilo ed era perseguitato dai ricordi della sua esperienza di guerra in Francia. In tutto questo, inoltre, il personaggio deve anche affrontare le conseguenze di un matrimonio fallito. È una sorta di origin story d'atmosfera e molto intima ma anche affascinante che vuole scavare a fondo nella formazione di Mason prima che divenisse l'avvocato che tutti noi conosciamo.

Tra gli altri attori, nel cast della prima stagione abbiamo anche trovato John Lithgow nei panni di Elias Birchard "E.B." Jonathan, un avvocato in grave difficoltà datore di lavoro semi-regolare di Mason; Juliet Rylance nel ruolo di Della Street; Tatiana Maslany nel ruolo di suor Alice McKeegan; Chris Chalk nei panni di Paul Drake, un poliziotto con un grande talento per la ricerca investigative e Shea Whigham nei panni di Pete Strickland, che viene assunto da Mason come aiuto nelle sue varie indagini.