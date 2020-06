Perry Mason, HBO vi presenta i protagonisti nel nuovo trailer

Perry Mason è stata già una popolarissima serie televisiva andata in onda sulla CBS dal 1957 al 1966. Il noto avvocato di Los Angeles, che derivava dal personaggio dei famosi libri di Erle Stanley Gardner, sta per tornare nell'https://serial.everyeye.it/notizie/perry-mason-colpevoli-trailer-serie-hbo-prodotta-robert-downey-jr-440211.html

Lo show prodotto da Robert Downey Jr. sta per prendere il via, e con il nuovo ed eccezionale trailer, vengono mostrati tutti gli attori che vi prenderanno parte. Tempo fa era già stato svelato che il ruolo di Perry Mason sarebbe stato affidato a Matthew Rhys noto al grande pubblico per il ruolo ricoperto in The Americans, per cui è stato anche candidato più volte ai Golden Globe.

La serie sarà incentrata su un periodo della vita molto particolare per il protagonista. Infatti si concentrerà nel momento in cui Perry Mason viveva una complessa situazione economica e familiare, lavorava come investigatore privato di basso profilo ed era perseguitato dai ricordi della sua esperienza di guerra in Francia. L'avvocato deve inoltre affrontare le conseguenze di un matrimonio fallito.

Tra gli altri attori troviamo John Lithgow nei panni di Elias Birchard "E.B." Jonathan, un avvocato in grave difficoltà datore di lavoro semi-regolare di Mason; Juliet Rylance nel ruolo di Della Street; Tatiana Maslany nel ruolo di suor Alice McKeegan; Chris Chalk nei panni di Paul Drake, un poliziotto con un grande talento per la ricerca investigative e Shea Whigham nei panni di Pete Strickland, che viene assunto da Mason come aiuto nelle sue varie indagini.