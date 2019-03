Perry Mason: scelto il regista per la nuova serie HBO

Deadline riporta che la HBO ha scelto il regista Tim Van Patten per guidare la nuova serie limitata Perry Mason, che vanterà l'attore Matthew Rhys nel ruolo protagonista.

Lo spettacolo reimmaginerà il personaggio di Mason partendo dalla serie di romanzi di Erle Stanley Gardner: a partire dal 1933, Gardner pubblicò un numero di libri di narrativa su Mason, un avvocato di difesa criminale.

Nel curriculum di Van Patten compaiono alcuni episodi delle serie più celebri della HBO, tra cui The Sopranos, The Wire, Il Trono di Spade, Boardwalk Empire, Sex and the City, Deadwood e Roma: in pratica, un regista televisivo con esperienza da vendere.

Ricordiamo che le avventure di Perry Mason sono state adattate moltissime volte sia in televisione che al cinema: il personaggio è stato oggetto di commedie radiofoniche, adattamenti cinematografici, film per il piccolo schermo e soprattutto una serie televisiva per la CBS intitolata Perry Mason che andò avanti dal 1957 al 1966.

Inizialmente al progetto HBO era legato Robert Downey Jr., che però ha abbandonato il ruolo di protagonista successivamente ereditato da Rhys: l'attore è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Phillip Jennings nella serie drammatica di spionaggio FX The Americans, accanto alla co-protagonista Keri Russell. Recentemente è anche apparso in The Post di Steven Spielberg.