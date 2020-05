Perry Mason, l'attesa serie HBO si presenta in un nuovo e straordinario trailer ufficiale

Dopo un breve teaser pubblicato ad aprile, a meno di un mese dalla sua attesissima messa in onda HBO ha deciso di regalare ai fan un ben più sostanzioso e straordinario trailer di una delle sue serie di punta estive, Perry Mason, nuovo take su un famoso personaggio televisivo questa volta interpretato da Matthew Rhys (The Americans).

Reboot della nota serie anni '50/'60 con Raymond Burr, e a sua volta adattamento dei romanzi di Erle Stanley Gardner, la promettente Perry Mason è ambientato negli anni '30, ed è la storia di "un avvocato difensore che, messo di fronte al caso del decennio, non può non andare alla ricerca della verità. Le sue indagini lo porteranno a scoprire quanto fratturata e corrotta sia la città in cui vive ma, forse, anche un sentiero verso la sua redenzione personale".

Scritta e ideata da Ron Fitzgerald (Westworld, Weeds) e Rolin Jones (Friday Night Lights, United States of Tara) e prodotta da Robert Downey Jr, la serie sarà diretta da Timothy Van Patten (Game of hrones, I Soprano) e Deniz Gamze Ergüven (The Handmaid's Tale, The First). Nel cast anche Tatiana Maslany, John Lightgow, Shea Whigham, Chris Chalk e Juliet Rylance.

Perry Mason debutterà sull'emittente americana HBO il prossimo 21 giugno 2020. Per la messa in onda italiana non abbiamo ancora nessuna informazione, anche se probabilmente arriverà su Sky Atlantic come molte altre serie di punta HBO.