Perry Mason, Shea Whigham rivela: 'Siamo a metà delle riprese della stagione 2'

Ambientata nella Los Angeles degli anni '30 e della Grande Depressione, la serie HBO Perry Mason porta nuovamente sul piccolo schermo l'iconico protagonista dei romanzi polizieschi di Erie Stanley Gardner. Nato come una miniserie, lo show ha avuto ottimi riscontri tanto che HBO ha dato il via alla stagione 2 di Perry Mason.

L'eponimo protagonista è interpretato da Matthew Rhys (The Americans, Brothers & Sisters), che negli 8 episodi della prima stagione ha indagato sulle misteriose circostanze del rapimento di un bambino.

In una recente intervista con Collider, Shea Whigham ha aggiornato i fan sullo stato della serie: l'attore che nella serie interpreta Pete Strickland ha rivelato che la produzione è arrivata "circa a metà della seconda stagione", con Jack Amiel e Michael Begler che tengono le redini in qualità di showrunner. Grazie ai pochi dettagli che l'attore ha rivelato, sappiamo che la stagione 2 di Perry Mason sarà ambientata nel 1933 e che Strickland aiuterà Mason a risollevarsi dai suoi problemi.

Alla fine della prima stagione di Perry Mason, la collaborazione tra Pete e Perry si era interrotta bruscamente dopo che quest'ultimo si infuria per aver perso le tracce del diacono Eric Seidel (Taylor Nichols): date le precedenti rivelazioni di Whigham, è probabile dunque che vedremo i due riappacificarsi, tornando in cerca della verità su nuovi misteri.

Nell'intervista, Whigham ha parlato anche del suo amore per le serie d'epoca come Perry Mason: "E' interessante, puoi tirare fuori delle riprese bellissime, è divertente ed è delizioso da guardare, ma questo non basta se non hai una storia e non hai un cast di serie A. E allo stesso modo, puoi avere un cast grandioso, ma se la serie non è percepita come autentica e viscerale, non basterà".

Infine, l'attore ha omaggiato il regista Tim Van Patten, autore del caratteristico look della serie HBO: "Ha svolto ricerche per più di un anno per trovare dei luoghi che persino chi è di Los Angeles non ha mai visto prima sullo schermo" con una Los Angeles che sembra uscita direttamente dalle pagine dei libri di storia americana.