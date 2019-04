Perry Mason: Tatiana Maslany di Orphan Black tra i protagonisti della miniserie HBO

Secondo quanto riportato da Deadline, la star di Orphan Black Tatiana Maslany ha raggiunto Matthew Rhys nel cast di Perry Mason, nuova miniserie drammatica targata HBO.

Scritta e supervisionata dagli showrunner Rolin Jones e Ron Fitzgerald, la miniserie sarà una reimmaginazione dei romanzi di Perry Mason e sarà ambientato nella Los Angeles del 1932. Basata sui personaggi creati da Erle Stanley Gardner, Perry Mason seguirà le vicende del leggendario avvocato, interpretato questa volta da Matthew Rhys.

La Maslany vestirà i panni di Sorella Alice, la leader della Radiant Assembly of God. Intrattenitrice e Politica, Sorella Alice utilizzerà le sue grandi abilità oratorie per espandere la sua influenza. L'attrice è recentemente apparsa al fianco di Nicole Kidman in Destroyer, mentre i suoi progetti futuri includono un ruolo nel film Pink Wall di Tom Cullen.

Perry Mason negli anni è stato oggetto di numerose trasposizioni sia in campo cinematografico che televisivo. Raymond Burr ha vestito i panni del personaggio dal 1957 per nove stagion; Il 1973 fu l'anno di The New Perry Mason, show che vedeva come protagonista Monte Markham. In seguito alla cancellazione dello show, Burr tornò tornò ad interpretare Perry Mason in una serie di telefilm.

Perry Mason sarà diretto da Tim Van Patten, regista che nella sua carriera ha lavorato a stretto contatto con HBO per serie come I Soprano, Il Trono di Spade e Boardwalk Empire.