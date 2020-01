Persi in nel tempo? Nessun problema: ecco la timeline ufficiale di The Witcher

Se anche voi come il povero Charlie di It's Always Sunny In Philadelphia, in calce, avete seguito la prima stagione di The Witcher con la costante sensazione di stare perdendo qualcosa, bene! Cioè.. male! Ehm, insomma, i vostri problemi sono finiti: ecco la linea temporale della serie con Henry Cavil, appena pubblicata da Netflix.

Attenzione però, la Kikimora è nulla in confronto agli spoiler che troverete di seguito.

Come intuito dai più a circa metà della stagione e confermato infine negli ultimi episodi, le vicende narrate nella prima stagione di The Witcher si svolgono in quattro archi temporali differenti, i quali convergeranno solo nel finale di stagione: adesso la piattaforma leader dell'intrattenimento ha twittao un'utilissima mappa che scioglie l'ingarbugliata matassa temporale.

La storia inizia nel 1210 (episodio 2) quando Yennefer viene venduta all'accademia di magia di Aretuza: l'arco narrativo che la vede protagonista è il più lungo ed antico, ma nel corso degli anni Geralt farà più volte capolino al suo interno interno.

Il viaggio di Geralt di Rivia inizia nell'episodio 1 nel quale ottiene il soprannome di Macellaio di Blaviken e gli vengono predetti gli eventi che lo vedranno coinvolto solo alla fine della stagione. Nell'episodio 2 il Witcher sarà catturato dagli elfi insieme a Jaskier, personaggio che in seguito scopriremo essere determinante.

Il terzo salto temporale avviene nell'episodio 4, ambientato nel 1249, quando la madre di Ciri, Pavetta, accetta la richiesta di Geralt della Legge della Sorpresa. A questo punto della storia Cirilla non è ancora nata, ma sarà proprio di lì a poco che Geralt incontrerà per la prima volta Yennefer (episodio 5).

L'episodio 7 è ambientato nel 1263 ed è allora che Geralt ritorna a Cintra per rivendicare Ciri e finalmente cade la maschera degli sceneggiatori: il cacciatore di mostri viene imprigionato appena prima dell'assedio dell'esercito nilfgaardiano e dopo la morte della regina Calanthe inizia l'avventura vera e propria dei protagonisti, che rivederemo solo nella seconda stagione.

L'ottavo episodio è incentrato sulla battaglia dei maghi, guidati da Yennefer e Tissaia, che lottano strenuamente per difendere Sodden Hill, ultimo baluardo per impedire l'avanzata nilfgaardiana, mentre negli ultimissimi istanti Gerald e Ciri finalmente s'incontrano chiudendo, e aprendo al contempo, il cerchio.



