Ha perso la vita Mike Mendel, produttore de I Simpson e Rick and Morty

Mike Mendel, uno dei produttori televisivi più prolifici degli ultimi decenni, è morto all'età di 54 anni. Mendel ha lavorato a show animati come I Simpson e Rick and Morty. Secondo quanto riporta la sua biografia, Mendel iniziò lavorando come assistente di studio nel periodo estivo per la soap opera La valle dei pini.

Dopo la laurea lavorò come produttore associato per The Tracey Ullman Show, nel biennio 1986-88, prima di dedicarsi alle serie animate I Simpson e The Critic.

Per Homer e famiglia, Mike Mendel è stato produttore associato per le prime cinque stagioni e ha continuato a produrre episodi fino alla decima stagione. Dopo aver lasciato lo show nel 1999, Mendel ha proseguito, producendo show animati anche negli anni successivi, oltre a film come Jerry Maguire.



Dal 2013, Mike Mendel è stato produttore di Rick and Morty, lavorando a ventidue episodi dello show. L'episodio più recente al quale è accreditato è la première della terza stagione. Nel corso della sua carriera Mendel ha ottenuto sette nomination e quattro vittorie agli Emmy, vincendo per I Simpson nel 1995, 1997 e 1998, nonché per un episodio di Rick and Morty nel 2018.

Nelle scorse ore il produttore esecutivo Al Jean ha reso omaggio a Mendel su Twitter, definendolo 'un bravo ragazzo'. Grande dolore anche per il co-creatore di Rick and Morty, Justin Roilland, che si è definito 'devastato' dalla perdita.

Rick and Morty è una delle serie animate di grande successo degli ultimi anni e lo show ora permette ai fan di partecipare attivamente. La serie sarà su Adult Swim da novembre.