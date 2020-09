Person of Interest: che fine ha fatto il cast della serie di Jonathan Nolan?

Person of Interest è una serie televisiva di generi fantascienza distopica e crime drama andata in onda dal 2011 al 2016. Lo spettacolo è stato un successo sia di pubblico che di critica per la struttura narrativa e visiva di ogni episodio. Ecco, adesso, cosa fa il cast:

Brett Cullen (Nathan Ingram): nella serie interpreta l'amico e collega di Harold Finch. Nathan, però, perde la vita in un attentato proprio a causa della Macchina e questa è la miccia per la quale Harold comincia la sua missione. Nella serie, infatti, Ingram compare solo nei flashback sul passato di Finch. Dopo Person of Interest, l'attore ha preso parte in Narcos, in Queen of the South, in True Detective e in The Blacklist. Una delle partecipazioni cinematografiche più recenti e più celebri, però, è in Joker di Todd Phillips nei panni di Thomas Wayne.

Annie Parisse (Kara Stanton): è la partner di John Reese ai tempi del suo lavoro nella CIA e compare nei flashback riguardanti il passato di John e soprattutto nel corso della seconda stagione. Dopo la fine della serie ha lavorato in House of Cards – Gli intrighi del potere e Vinyl, ma recentemente è comparsa nelle serie The First e Mrs. America.

Camryn Manheim (Controllo): Controllo è un personaggio il cui destino è rimasto in bilico fino alla fine della quarta stagione. È l'ex capo di Shaw e dopo Person of Interest ha partecipato a diverse serie tv come Major Crime, Master of Sex e Hand of God. Recentemente ha preso parte alla pellicola All About Nina e nelle serie The Magicians e Stumptown.

Ken Leung (Leon Tao): stiamo parlando di uno dei personaggi caricaturali ed ironici dello spettacolo, nonché uno dei tanti numeri poco importanti salvati dalla coppia John-Harold. Lion, inoltre, aiuta il team in alcune missioni e addirittura nel salvataggio di Shaw. Al termine di Person of Interest, Ken Leung ha preso parte ad alcune serie tv come Zero Hours, The Night Shift e Inhumans.

Jim Caviezel (John Reese): si tratta di un ex soldato delle Forze Speciali US ed ex assassino della CIA, assunto da Harold Finch per aiutarlo a prevenire i crimini predetti dalla Macchina. Al termine di Person of Interest ha recitato nel western The Ballad of Lefty Brown, in Jo, in The Medicine Runner e in Paolo - Apostolo di Cristo.

Michael Emerson (Harold Finch): stiamo parlando del miliardario genio dell'informatica inventore della Macchina. Dopo Person of Interest ha partecipato a serie come Claws, Arrow, Mozart in the Jungle, Il nome della rosa ed Evil.

Amy Acker (Root): interpreta un'adolescente in fuga dopo la scomparsa e la morte dell'amica Hanna ed è abile ad utilizzare la sua straordinaria abilità informatica per scopi criminali entrando in contatto con la Macchina di Finch. Al termine di Person of Interest ha partecipato al reboot della serie MacGyver, poi è possibile trovarla in The Gifted e in una puntata di Grey's Anatomy.

Sarah Shahi (Sameen Shaw): si tratta di un ex medico ed ex marine, che lavora per il progetto Northen Lights con il compito di eliminare le minacce che la Macchina classifica come rilevanti. Dopo Person of Interest ha recitato nel film Hangman - Il gioco dell'impiccato e nelle serie Pitch, Reverie, The Rookie e City on a Hill.

Kevin Chapman (Lionel Fusco): interpreta il detective Lionel Fusco. Inizialmente, Fusco compare come aiutante di John Reese, che controlla attentamente a causa della sua collusione con i poliziotti corrotti dell' HR.Dopo Person of Interest ha preso parte alle serie televisive Sneaky Pete, APB - A tutte le unità, Blue Bloods, The Punisher e City on a Hill. Per quanto riguarda i film invece è stato presente in Slender Man, The Equalizer 2 - Senza perdono e City of Lies - L'ora della verità.

Taraj P. Henson (Joss Carter): per la precisione stiamo parlando della detective Joss Carter. Inizialmente ostile alla missione di Harold e John, diventerà poco dopo un'affidabile membro della squadra e insostituibile supporto per risolvere i casi più complicati. Dopo Person of Interest l'abbiamo vista nei film Proud Mary, Acrimony, What Men Want - Quello che gli uomini vogliono, Migliori nemici e Coffee & Kareem. Tra le serie invece la ricordiamo in Empire.

Enrico Colantoni (Carl Elias): in realtà non è ufficialmente membro del cast regolare della serie, ma il suo personaggio è ricordato da tutti. Stiamo parlando del complesso capo mafioso. Dopo la fine di Person of Interest è comparso in Remedy, The Mysteries of Laura, iZombie, Powers, Un amico straordinario, Madam Secretary, Bad Blood, Travelers, The Good Fight e Westworld - Dove tutto è concesso.

Paige Turco (Zoe Morgan): un aiuto ideale per la risoluzione di alcuni casi, soprattutto per le sue conoscenze altolocate di altissimo livello. Dopo Person of Interest l'abbiamo vista in The 100, in NCIS - Unità anticrimine (NCIS), in NCIS: New Orleans e in Una figlia ritrovata.

Robert John Burke (Patrick Simmons): poliziotto corrotto ai vertici dell'HR, organizzazione che verra' sgominata da Carter con l'aiuto del Team Machine. Dopo Person of Interest lo abbiamo visto nei film True Story e BlacKkKlansman e nelle serie televisive Banshee - La città del male, Allegiance e Project Blue Book.

John Nolan (John Greer): è il fondatore della Decima Tecnology che riesce a recuperare i driver di Samaritan, intelligenza artificiale creata da Claypool quasi in contemporanea alla Macchina riesce a riportarla in vita creando un modo per togliere agli umani il controllo del proprio destino. Dopo Person of Interest ha partecipato a Dunkirk di Christopher Nolan.

