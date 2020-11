Person of Interest: quali sono gli episodi più belli? Ecco i migliori 5!

Mentre inizialmente Person of Interest si pone come una serie procedurale con Reese e Finch che cercano di salvare vite basandosi esclusivamente su un numero fornito da una macchina, man mano che la serie avanza prende una svolta più serializzata e valuta le implicazioni della sorveglianza e delle intelligenze artificiali.

Person of Interest è stata presentata per la prima volta nel 2011 ed è andata avanti per cinque stagioni. Ci sono stati davvero tanti episodi sorprendenti della serie, ma ecco quali sono secondo noi i migliori 5 episodi della serie televisiva di Jonathan Nolan:

Il testimone (stagione 1, episodio 7): è in questo episodio che gli eventi iniziano a cambiare la storia della serie. Il numero che fuoriesce non è quello che ci si aspettava, e mentre Reese salva la vita di Elias da una minaccia molto reale, si scopre che quest'ultimo non è esattamente un bravo ragazzo. Entra per la prima volta in scena il primo cattivo della serie. Fino a questo episodio, Person of Interest era una serie procedurale con casi della settimana sempre diversi. Con Il testimone, si ha il passaggio ad uno spettacolo più serializzato. Cattivi geni (stagione 2, episodio 2): mentre Reese e Carter fanno un viaggio in Texas per saperne di più sul passato di Root, quest'ultimo continua a cercare la Macchina. Si tratta di un episodio che esplora ulteriormente la mitologia della Macchina e le implicazioni dell'esistenza dell'intelligenza artificiale: un tema che Person of Interest continuerà a esplorare per il resto della sua messa in onda. L'episodio ci fornisce anche più retroscena su Root e mette in mostra la sua personale visione del mondo. Considerando quello che è successo alla sua amica Hanna, non è difficile capire perché vede gli umani come un dei cattivi geni. La paga del diavolo (stagione 3, episodio 10): dopo la morte di Carter, la squadra è a corto di uomini. Non sorprende che il numero di Simmons venga fuori con Reese e Shaw che vanno su tutte le furie a cercarlo. Shaw è in missione, mentre Reese è in una spirale dannata. Alla fine, è Fusco che lo abbatte e lo arresta, il che è sorprendente ma appropriato vista la sua storia con Simmons. Fusco è all'altezza della memoria di Carter e le dimostra che aveva ragione a credere in lui. Un episodio al cardiopalma dove la fiducia tra i vari personaggi viene a galla sempre più. L'opzione giusta (stagione 4, episodio 11): questo è uno degli episodi più rudi nella storia della televisione, ma è questo che lo rende così sorprendente. È affascinante vedere La Macchina lavorare, anche se soffriamo per la morte di Finch prima di renderci conto che sta eseguendo simulazioni di possibili esiti. Tuttavia, non rende più facile assistere alla morte di Reese che accadrà più avanti. Si può anche vedere quanto significano tutti per La Macchina e si nota la frenesia che c'è dietro la sua ricerca di risultati. Sono più che semplici risorse per lei, si preoccupa per ciascuno di loro. È anche piuttosto divertente vederla riempire gli spazi vuoti con altri elementi del team. Insomma, è carina tutto sommato. Fine programma (stagione 5, episodio 13): la serie si chiude con questo capitolo dando speranza che la squadra della Macchina possa continuare ad andare avanti tranquillamente. La Macchina, che usa ancora la voce di Root, è viva e dà i numeri a Shaw. Sa che tornerà a collaborare con Fusco e non può dire di no a Bear. Poi c'è Reese che, nonostante la morte, può essere apprezzato mentre salva la vita a Finch con la Macchina sempre al suo fianco. Insomma, un episodio tanto doloroso quanto perfetto per una serie stupenda come Person of Interest.

Sapevate che la tristezza del finale di Person of Interest era già stata annunciata? Ecco a voi uno speciale sulla quinta stagione di Person of Interest.