Persona: emozionante trailer per la nuova serie antologica coreana di Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale sottotilato in inglese di Persona, serie antologica coreana in arrivo sulla piattaforma il prossimo 5 aprile.

La serie antologica vede come protagonista la popolare cantautrice K-Pop Lee Ji-eun, meglio nota con il nome d'arte IU, in quattro ruoli diversi, uno per ogni cortometraggio che va a comporre questa antologia. Questo la rende infatti la protagonista di tutti gli episodi, diretti da altrettanti registi coreani. Gli episodi in questione sono: Loveset, diretto da Lee Kyung-mi, che racconta la storia di due ragazze giocatrici di tennis che si odiano a vicenda; Collector, diretto da Im Pil-sung, dove Lee interpreta una seducente ragazza che fa innamorare qualsiasi ragazzo esca con lei; Kiss Burn, diretto da Jeon Go-woon, che parla della vendetta di una ragazza verso il padre bigotto di un'amica; e Waking at Night, diretto da Kim Jong-kwan, che racconta i segreti più nascosti di una coppia nel momento magico e sognante del loro incontro.

Ogni storia è raccontato secondo lo stile unico e visionario di ciascun regista coinvolto. Nella serie ci sono anche Bae Doona (Sense8, Kingdom) e Park Hae-soo (Prison Playbook), così come Lee Sung-wook, Shim Dal-gi e Jung Jun Won. La serie è prodotta dalla Mystic Entertainment del cantautore sudcoreano Yoon Jong-shin, con quest'ultimo coinvolto anche come produttore esecutivo.

IU, oltre alla sua esperienza nel mondo della musica, è apparsa anche in diverse serie coreane come Dream High, The Producers, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo e My Mister.

Persona sarà diffusa sulla piattaforma di Netflix il 5 aprile prossimo.