I personaggi di Arrow potrebbero approdare nelle altre serie dell'Arrowverse

L'Arrowverse si sta preparando ad una stagione di cambiamenti, tra l'arrivo della nuova serie su Batwoman e l'addio dello show che ha dato il via a tutto il franchise, Arrow appunto.

Ospite al panel della Television Critics Association il produttore Marc Guggenheim ha confermato la possibilità di vedere i personaggi di Arrow in altre serie dell'Arrowverse, anche se al momento la priorità è quella di concludere al meglio lo show soprattutto in vista dell'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite.

"Ne parliamo in continuazione" ha spiegato il produttore (via Comicbook.com). "Abbiamo sempre avuto conversazioni di questo tipo. Non c'è nulla di così lontano lungo il percorso che voglio annunciare qui. Ma tutti gli showrunner parlano, e cose come questa escono sempre fuori."

"In questo momento, onestamente, come Beth e gli altri showrunner della serie, sono tutti concentrati a lanciare la prossima stagione, finire la premiere e prepararsi al crossover. Discuteremo molto più avanti di tutto quello che arriverà dopo Arrow."

La certezza, come confermato nelle scorse settimane dalla showrunner Beth Schwartz, è che l'ottava stagione di Arrow vedrà il ritorno di storici personaggi apparsi nelle stagioni precedenti e che non si vedono nella serie da un po'. Oltretutto è ormai certo che Crisi sulle Terre Infinite porterà sul piccolo schermo versioni precedenti dei supereroi DC come il Superman di Brandon Routh e il Bruce Wayne di Kevin Conroy.