Quali personaggi ci dicono addio dopo il finale di Stranger Things 3?

In Stranger Things ne abbiamo visto scorrere di sangue: facendo mente locale il ricordo non può che andare alla povera Barb, vittima del Demogorgone durante la prima stagione, così come al sacrificio di Bob nella seconda, per la disperazione della povera Joyce.

Proprio Joyce subisce un altro duro colpo durante questi ultimi episodi della serie Netflix: a rimetterci la pelle (almeno sulla carta: la scena post-credit lascia qualche dubbio in proposito) è infatti Hopper, che non riesce a fuggire in tempo dalla sala che ospita il macchinario russo prima che questo, appositamente sabotato dal poliziotto, esploda. Certo, la nascente storia d'amore tra Hopper e Joyce non sembrava procedere esattamente a gonfie vele, ma ciò non può che diminuire ulteriormente le speranze di vederli insieme.

L'altra vittima dal considerevole peso specifico è sicuramente Billy, il fratellastro di Max. Il ragazzo viene infatti posseduto per tutta la stagione dal Mind-Flayer, finché Undici non lo aiuterà a confrontarsi con dei ricordi sepolti nella sua memoria e a trovare in questi la forza di reagire per salvare Max e tutta Hawkins dalla tragedia.

Chissà a questo punto cosa ci riserverà la prossima stagione di Stranger Things, che prenderà presumibilmente il via da quanto visto tra finale e scena post-credit di questa stagione. Finiranno una volta per tutte le lacrime da versare?