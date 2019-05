I personaggi di Game of Thrones ispirano nomi per i neonati, e sono più di quanti pensiate

Ci credereste che esistono svariate migliaia di bambini e neonati che portano i nomi dei beniamini di Game of Thrones? Lo dimostra un recente report, che approfondiremo di seguito.

A confermare i dati è un canale ufficiale, ovvero la U.S. Social Security Administration, che ha diffuso in queste ore una lista dei nomi più popolari tra le nuove nascite statunitensi avvenute nel corso del 2018. A gran sorpresa, il numero di bebè che portano il nome dei protagonisti di Game of Thrones è altissimo.

Sembra che il nome più quotato in assoluto sia Arya: l'eroina di Grande Inverno ha ispirato il nome di battesimo di ben 2.545 bambine... e ben 5 maschietti. Per darvi una percezione ben definita di quanto il franchise sia popolare, nel 2010 - un anno prima che lo show HBO debuttasse in TV - furono registrati "soltanto" 361 neonati (tra maschi e femmine). E, cosa ancora più incredibile, se modifichiamo lo spelling da Arya ad Aria... il numero sale a 7.394 infanti, contro i soli 903 registrati sempre nel 2010. Altro dato interessante: ad oggi contiamo 622 neonate che portano il nome di Maisie (dalla Williams, attrice di Arya), mentre nel 2010 erano 123 in tutti gli USA.

Ma attenzione: nel 2018 le nascite statunitensi hanno fatto registrare ben 560 bambine chiamate Khaleesi, mentre 9 maschietti sono stati chiamati Khal, in onore dei titoli dothraki di Daenerys e Drogo. Il nome Daenerys ha invece ispirato 163 bimbi, mentre Emilia (dalla Clarke, ovviamente) ha fatto registrare oltre 4mila neonate.

E non è finita qui: tra i nomi più quotati, registrati dalla Security Administration, contiamo anche Yara, Jaime, Lyanna, Tyrion, Brienne, Jorah, Sansa, Catelyn, Ellaria, Nymeria, Oberyn, Tyrion, Stark, Rhaegar, Gregor, Sandor, Beric, Samwell e Myrcella.

Chissà se i dati cresceranno entro la fine del 2019, considerato che stiamo assistendo all'ultima, controversa stagione di Game of Thrones.