Quali personaggi di Loki potremmo rivedere nel Marvel Cinematic Universe?

Loki ci ha forse offerto, tra le serie del Marvel Cinematic Universe, il più ampio e variegato cast di personaggi a cui affezionarci: è impossibile non provare simpatia per almeno uno dei compagni d'avventura del nostro Dio dell'Inganno, tra vecchie conoscenze e new entry conosciute nel corso di questa seconda stagione.

La domanda che sorge in vista del futuro del franchise, dunque, riguarda proprio loro: quali sono i protagonisti di Loki che potremmo rivedere nel corso del Marvel Cinematic Universe? Le serie Marvel, d'altronde, ci hanno già presentato personaggi che stanno man mano rivelando la loro importanza su scala più ampia (pensiamo a Monica Rambeau), per cui è plausibile che lo stesso discorso valga anche per i nostri eroi.

Ora come ora, l'impressione è che la cosa riguardi quantomeno i tre principali co-protagonisti di Loki: stiamo parlando, ovviamente, di Sylvie, Mobius ed O.B., che vista la posizione di enorme importanza ora ricoperta da Loki grazie al suo nuovo ruolo potrebbero effettivamente essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale negli eventi riguardanti il Multiverso, soprattutto con l'avvicinarsi di Avengers: Secret Wars.

Non ci risulta difficile immaginare, insomma, che dove potremo rivedere Loki incontreremo nuovamente anche loro (e d'altronde, vista l'enorme simpatia dimostrata dai fan nei confronti del personaggio di Ke Huy Quan, ci sembrerebbe un crimine non richiamare alle armi almeno O.B.!). E voi, quali di questi personaggi sperate di rivedere? Fatecelo sapere nei commenti!