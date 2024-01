Tutti i personaggi che meriterebbero una serie Marvel Spotlight dopo Echo

Marvel's Echo è il primo progetto pubblicato dai Marvel Studios ad essere incluso nell'etichetta Marvel Spotlight dello studio. I film e gli show televisivi pubblicati sotto questa etichetta, pur facendo parte del più ampio Marvel Cinematic Universe, non sono legati alla più ampia narrazione del franchise e non prevedono storie da fine del mondo.

Echo, ad esempio, presenta Maya Lopez (Alaqua Cox) e Kingpin (Vincent D'Onofrio), due personaggi precedentemente apparsi in Hawkeye, che tornano per portare avanti le proprie storyline senza collegarsi alla Saga del Multiverso.

Nel corso dei 15 anni di esistenza del MCU, sono spuntati una manciata di personaggi che meriterebbero una serie tutta loro. Abbiamo stilato una lista di alcuni personaggi che dovrebbero avere un proprio spazio su Marvel Spotlight; alcuni di loro sono apparsi in progetti che fanno definitivamente parte del MCU, mentre altri sono apparsi in altri progetti adiacenti alla Marvel.

Wong/Strange Academy. Dato che Wong (Benedict Wong) è lo Stregone Supremo, è possibile che stia lavorando alla creazione dell'equivalente della Strange Academy del MCU, una scuola simile a Hogwarts per l'apprendimento degli stregoni nel MCU. Dal momento che Wong non sta affrontando lo stesso viaggio del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) con le incursioni e il multiverso, l'Accademia di Wong potrebbe essere una versione relativamente piccola e melodrammatica della stregoneria in età matura.

Dane Whitman/Black Knight. Dane Whitman (Kit Harington) è apparso in Eternals solo come Whitman, e non come il suo alter ego supereroistico, il Cavaliere Nero, spesso apparso negli Avengers e vero e proprio supereroe. Sfoderando la Lama d'Ebano, il Cavaliere Nero ha una storia illustre nei fumetti della Marvel Comics, e una serie Marvel Spotlight potrebbe essere il luogo perfetto per esplorare le origini arturiane del personaggio.

Ghost Rider. Il personaggio è apparso in live-action in due iterazioni: la versione di Nicolas Cage, apparsa in due film, e il Robbie Reyes di Gabriel Luna in Agents of SHIELD. Quest'ultimo avrebbe dovuto avere una serie tutta sua su Hulu, anche se alla fine è stata cancellata quando i cambiamenti aziendali hanno portato alla chiusura della Marvel Television.

Ghost Rider è anche uno dei personaggi più popolari della Marvel, con legioni di fan che chiedono a gran voce che il personaggio riappaia in qualche forma. Ora che sappiamo che i Marvel Studios sono disposti a rilasciare contenuti TV-MA, e che il tono dello Spirito della Vendetta è molto più vicino a questo tipo di contenuti, una serie Marvel Spotlight sarebbe perfetta per una possibile introduzione di Ghost Rider nel MCU.

E voi, quale altro personaggio Marvel vorreste in una potenziale serie Marvel Spotlight? Fatecelo sapere nei commenti.