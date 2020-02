Anche i personaggi di The Mandalorian entreranno nel parco a tema Star Wars Galaxy's Edge

Il trailer italiano di The Mandalorian ci annuncia che presto anche noi europei potremo vivere le avventure della serie Disney+, ma gli americani continuano ad essere un passo avanti e nel loro parco tematico Star Wars: Galaxy's Edge sono pronti ad accogliere il mandaloriano e tutti gli altri personaggi in carne ed ossa.

Come è possibile vedere nei vari video su Youtube, oppure direttamente recandosi nei Disnyland in California e in Florida, all'interno del parco dedicato a Star Wars è possibile incontrare tutta una serie di personaggi appartenenti all'universo narrativo creato da George Lucas: Rey, Kylo Ren, Chewbacca, R2-D2, Anakin, Obi-Wan, gli stormtrooper eccetera. Ovviamente si tratta di attori che interpretano il ruolo in maniera credibile e non escono mai dal personaggio, intrattenendo i visitatori ed interagendo con loro.

Fino a questo momento però, i protagonisti di The Mandalorian non avevano ancora fatto parte dei giochi, e Disney sta cercando di correre ai ripari per accontentare anche i fan della serie. Paul Southern, figura di spicco di Lucasfilm per quanto riguarda la gestione delle licenze, ha dichiarato che stanno lavorando al progetto: "Il fatto è che sentiamo che è molto importante per i nostri ospiti poter incontrare tutti i nostri personaggi chiave di persona. E quindi è qualcosa a cui stiamo lavorando. Pensiamo che sia appropriato, e penso che sarà qualcosa che gli ospiti dei parchi non vedranno l'ora di vivere nel prossimo futuro".

Ingaggiare un attore che reciti il ruolo del mandaloriano non dev'essere una cosa troppo difficile da mettere in piedi, anche perché il suo volto, nella serie, è quasi sempre coperto e ciò garantirà ai visitatori la sensazione di ritrovarsi di fronte al personaggio in carne ed ossa. Più difficile sembra essere adattare Baby Yoda e farlo scorrazzare in maniera credibile per le vie di Galaxy's Edge, magari con una ciotola di zuppa in mano. È probabile che useranno un qualche pupazzo di scena, una sorta di animatronic di Baby Yoda in versione potenziata, ma in questo caso l'interazione con il pubblico si ridurrebbe. In ogni caso, il piccolo The Child non mancherà di sciogliere il cuore dei fan.