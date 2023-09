Quali personaggi vedremo in One Piece 2? Facciamo il punto

One Piece è sicuramente lo show più in vista dell'ultimo periodo da chiunque sia appassionato del manga originale di Eiichiro Oda e non solo. Indubbiamente lo spettacolo ha saputo conquistare non solo gli appassionati, ma soprattutto, ed era questo l'obbiettivo della produzione, nuove leve pronte a salpare con Ruffy e la sua ciurma.

Ma ora che One Piece avrà ufficialmente una seconda stagione, cosa dobbiamo aspettarci a livello narrativo? E soprattutto, quali personaggi dovremmo assolutamente vedere?

Ecco che, seguendo le linee guida con cui è stata gestita la prima interazione dello show, potremmo aspettarci sicuramente una riduzione di alcuni archi narrativi atti a velocizzare e rendere più avvincenti alcune situazioni che porteranno ad eventi cruciali del manga.

Per quanto riguarda i personaggi, sicuramente la ciurma di cappello di paglia incontrerà Smoker, il personaggio è stato anche anticipato nella scena post-titoli di coda dell'ultima puntata rilasciata, quindi la sua presenza è più che certa.

Oltre a lui, sicuramente i nostri dovranno avvalersi anche di un medico, Tony Tony Chopper è stato anche mostrato chiaramente nel messaggio di Eiichiro Oda pubblicato di recente. La vera domanda che tutti si pongono sul personaggio è infatti un'altra, riusciranno a portarlo in live-action in maniera decorosa? Sicuramente sarà una bella sfida per la produzione.

Infine, sicuramente una volta approdati sull'isola di Drum, insieme alla piccola renna Ruffy incontrerà anche la dottoressa Kurhea, che è anche il motivo per cui molti fan vorrebbero Jamie Lee Curtis in One Piece.

Altri personaggi probabili sicuramente sono Nico Robin e Crocodile. Voi che ne pensate? Siete ansiosi di vedere cosa accadrà in One Piece 2?