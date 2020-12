Quale personaggio di Euphoria siete in base al vostro segno zodiacale? Scopritelo!

La serie HBO Euphoria con protagonista Zendaya è stata una delle più grandi rivelazioni degli ultimi anni che mostra la vita degli adolescenti senza filtri tra droga e sesso. Se lo show fosse un segno zodiacale, sarebbe un Sagittario secondo ScreenRant che ha inquadrato tutti i protagonisti nei segni zodiacali.

Maddie è piena di ardore e rappresenta l'energia passionale, schietta e caotica dell'Ariete. Fezco è un personaggio leale e affidabile che ama la sua famiglia e i suoi amici e si comporta sicuramente come un Toro.



Cal Jacobs conduce una doppia vita per sentirsi bene con sé stesso questo lo rende sicuramente un Gemelli. Il Cancro è il segno che rappresenta le radici e le madri, temi che sono stati molto evidenziati nell'arco narrativo di Cassie. Una delle scene più controverse dello spettacolo è stato il suo aborto.



Nate invece è un Leone, orgoglioso con un ego fortemente pronunciato non perde occasione per complimentarsi con una donna e non desidera altro che essere amato. La narratrice dello show è nata tre giorni dopo l'11 settembre, il che la rende una Vergine esattamente come Zendaya.



McKay è una Bilancia, mentre Kat uno Scorpione intuitiva, introversa e altamente creativa.

Ali ha un passato burrascoso ma da allora si è trasformato in un tipo onesto e saggio il che lo rende un Sagittario.



Lexi è la migliore amica d'infanzia di Rue, paziente e tenace, Vergine e Capricorno costituiscono una grande coppia di amici. Jules è senza dubbio un Acquario che ama la sua libertà. Ethan infine è un Pesci, sensibile e premuroso.



Leggete la nostra recensione dell'episodio speciale natalizio di Euphoria in attesa dell'arrivo del secondo episodio speciale e della seconda stagione di Euphoria la cui produzione inizierà nel 2021.