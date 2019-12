Un personaggio di Game of Thrones potrebbe apparire in House of the Dragons

Dopo la conferma dello spin-off intitolato House of the Dragons, HBO non ha più condiviso altre notizie riguardo l'attesa storia dei Targaryen. Nel frattempo una delle attrici presente nella storia originale si è detta disponibile a partecipare allo show.

Stiamo parlando di Carice Van Houten, conosciuta anche come Melisandre, sacerdotessa di R'hllor le cui gesta si sono concluse durante la stagione finale de Il Trono di Spade. Come sapete il suo personaggio ha vissuto per centinaia di anni, è quindi presente nel periodo in cui è ambientata la serie spin-off. Ecco cosa ha affermato durante un'intervista concessa ad Entertainment Weekly: "Dipende molto dalla storyline, ma sarei molto interessata ad approfondire un suo lato ancora sconosciuto. Quindi dovrebbe essere una prospettiva mai vista, altrimenti credo che la sua vicenda si sia chiusa in modo naturale, ed è un bene".

L'emittente televisiva HBO non ha ancora fatto sapere nulla sul cast, lasciando quindi la porta aperta anche a Melisandre. Nel frattempo abbiamo scoperto che l'opera spin-off sarà composta da dieci puntate, anche George R. R: Martin sarà coinvolto nel processo creativo, in qualità di consulente. Per finire vi lasciamo con i 5 buoni motivi per aspettare House of the Dragons, opera che racconterà la caduta di casa Targaryen.