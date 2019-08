Nessun personaggio di Gotham apparirà nella serie su Batwoman di The CW

I fan dell'Arrowverse hanno atteso con ansia per tanto tempo che The CW si decidesse a scendere per le vie di Gotham: fino allo scorso autunno, di fatti, la città di Batman non aveva mai fatto la sua comparsa in uno degli show imparentati con Arrow.

Con l'entrata in scena di Batwoman, naturalmente, le cose sono destinate a cambiare: Gotham sarà un'ambientazione sempre più presente nelle serie dell'Arrowverse, per la gioia dei fan del Cavaliere Oscuro. Qualcuno ha già cominciato a sognare in grande, immaginando dei possibili crossover con la serie Gotham andata in onda per cinque anni su Fox.

Speranze sulle quali, però, la produttrice esecutiva di Batwoman ha subito voluto mettere una pietra: "No. Abbiamo già cominciato ad impiegare alcuni di questi ragazzi in altre produzioni, per cui avranno il loro da fare. Sono tutti molto talentuosi. Ma penso che cominceremo ad esplorare altre tipologie di villain canonici. Penso questo anche per una questione di rispetto nei confronti di questi attori che, probabilmente, avranno voglia di togliere il trucco e cominciare a dedicarsi ad altri progetti" ha spiegato Sarah Schechter.

La produttrice, però, non ha voluto escludere la possibilità della presenza di Batman nello show, pur senza specificare in che misura. Nel frattempo sono già state rese disponibili le foto ufficiali dei protagonisti di Batwoman.