Il personaggio di IG-88 non sarà in The Mandalorian di Disney+?

Nonostante il filmato mostrato allo Star Wars Celebration sia arrivato in rete soltanto in versione leaked, i fan della saga di Star Wars si sono fatti un'idea generale di cosa aspettarsi dal nuovo serial televisivo The Mandalorian.

La serie, i cui episodi verranno rilasciati in maniera tradizionale, verrà lanciata questo novembre proprio con l'arrivo della nuova piattaforma digitale Disney+. Ma se i fan potranno comunque vedere le avventure del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, sembra che un personaggio conosciutissimo dell'universo di Star Wars, rumoreggiato come parte del cast, non sarà nella serie.

Qualche mese fa, una speculazione arrivata in rete spiegava che IG-88, uno dei famosi cacciatori di taglie apparso brevemente nella trilogia classica di Guerre Stellari, avrebbe fatto un'apparizione all'interno del serial e, con molta probabilità, doppiato da Taika Waititi, che ha diretto alcuni episodi dello show.

Adesso Jon Favreau, showrunner della serie, ha smentito tale voce spiegando che il droide in questione si chiama IG-11. Nonostante abbia svelato la sua vera identità, i dettagli riguardo le origini del personaggio e quant'altro sono tenuti sotto chiave, al momento.

Chissà se vedremo, comunque, i classici cacciatori di taglie all'interno del serial "un po' a sorpresa"...