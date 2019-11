Il personaggio di Taika Waititi debutta in Rick and Morty, ed è esilarante

Con il ritorno di Rick and Morty, i fan della serie possono nuovamente entusiasmarsi per le loro avventure divertenti e spesso assolutamente prive di senso, così come per l'arrivo di nuovi personaggi che sembrano avere un grosso impatto sullo show, ma che poi alla fine non fanno alcuna differenza.

Ciò non gli impedisce però di essere assolutamente esilaranti, come l'ultimo in ordine di tempo, apparso nell'episodio andato in onda ieri. Si tratta del personaggio doppiato dal regista notissimo negli ambienti Marvel e non solo, Taika Waititi.

Waititi in Rick and Morty ha interpretato un alieno che sta sviluppando un'app che gli permetta di conquistare la Terra, naturalmente con l'aiuto più o meno involontario di Jerry. Il personaggio si chiama Glootie, e viene da una razza di alieni monogami espertissimi nel processo di innamoramento, e che prendono in giro gli umani per non aver capito che l'amore è una risorsa infinita.

Che romantico, direte voi. Peccato che l'app che stia sviluppando serve solo a distrarre gli esseri umani mentre gli alieni gli rubano la loro più preziosa risorsa: l'acqua. Morty e Jerry tentano di fermare gli alieni e di eliminare l'app, senza l'aiuto di Rick, distratto perché qualcuno ha usato il suo gabinetto sacro. Ma questa è un'altra storia, che potrete ammirare appunto nell'ultima puntata di Rick and Morty.

Che ve ne pare del ritorno dello show? Vi sta piacendo? Vi farebbe piacere un ritorno di Pickle Rick nella serie?