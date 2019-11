Un personaggio di The Mandalorian sta facendo impazzire Internet e l'attrice Ming-Na

Disney+ ha già superato i 10 milioni di abbonati dal suo lancio la settimana scorsa, e parte del suo grande successo è sicuramente dovuto a The Mandalorian, l'attesissima serie TV del mondo di Star Wars di Jon Favreau di cui, nel momento in cui scriviamo, sono già andati in onda i primi due episodi.

Il secondo episodio ha visto l'esordio di un personaggio che ha letteralmente fatto impazzire Internet. Nella puntata viene infatti introdotta una creaturina che è chiaramente della stessa specie di Yoda. Ora, a meno che non ci sia qualche lavoro di clonazione in mezzo, è improbabile che si tratti proprio di Yoda, personaggio che è morto alla fine de Il Ritorno dello Jedi.

Ciò nonostante, per via della somiglianza ovviamente, i fan hanno già soprannominato il personaggio "Baby Yoda", ed è rapidamente diventato l'eroe di tutti per quanto sembri tenero e carino. A dimostrazione di ciò c'è un tweet di Ming-Na Wen.

Si tratta dell'attrice nota principalmente per il ruolo dell'Agente Melinda May in Agents of S.H.I.E.L.D., e che apparirà anche in The Mandalorian interpretando un personaggio chiamato Fennec Shand, che ha scritto: "I miei istinti materni sono forti in questo qui. Ecco la star di The Mandalorian, Baby Yoda".

Che ne pensate del personaggino di Baby Yoda? Avrà qualcosa a che fare con il più celebre dei Maestri Jedi? Avete già letto la recensione del secondo episodio di The Mandalorian?