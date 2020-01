Un personaggio di The Mandalorian è protagonista di questo video fan made sull'Ordine 66

Come avete potuto leggere dalla nostra recensione del finale di The Mandalorian, la serie TV sul cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal si è conclusa con una puntata piena di sorprese. Nel frattempo un fan ha deciso di creare un video con protagonista un personaggio diventato virale.

Ovviamente stiamo parlando di Baby Yoda, vera e propria star dello show presente nel catalogo di Disney+. Questa volta però l'adorabile esserino è l'esecutore del massacro dei Jedi pianificato dal malvagio Imperatore Palpatine, dal nome in codice Ordine 66. Nel filmato, presente in calce alla notizia, possiamo vederlo guidare la carica contro l'ordine dei Jedi, uccidendone la maggior parte dei membri. Una delle scene più divertenti è vederlo usare i poteri dei Sith per sconfiggere Mace Windu.

Anche la famosa scena in cui Anakin uccide i giovani padawan cambia completamente la sua atmosfera, ora che la spada laser viene brandita da Baby Yoda. L'opera dell'utente di YouTube juxtaposition ha ricevuto in pochissimo tempo oltre 900 mila visualizzazioni e 55 mila Mi Piace, a conferma della grande originalità del video, anche se nei commenti in molti dicono di aver già perdonato Baby Yoda, a causa del suo simpatico aspetto.

