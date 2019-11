Un personaggio di The Walkig Dead ha molto in comune con Rick Grimes

Uno dei misteri più importanti della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman è sicuramente quello legato alla scomparsa di Rick Grimes. Mentre Michonne deve superare le morti avvenute in The Walking Dead 10, al suo fianco troverà qualcuno che le ricorda l'ex sceriffo di Atlanta.

Stiamo parlando di Virgil, personaggio interpretato da Kevin Carroll, incontrato dalla sopravvissuta di Alexandria mentre quest'ultimo cercava di rubare una barca. L'iniziale diffidenza di Michonne è stata superata anche grazie ad una frase pronunciata da Virgil, in cui affermava che la clemenza era un sentimento non più molto comune nel mondo, queste parole le hanno subito ricordato la figura di Rick, in particolare la sua reazione alla morte del figlio Carl.

Ma le similitudini tra i due non sono ancora finite, in quanto anche Virgil, come il protagonista con il volto di Andrew Lincoln, è alla ricerca della sua famiglia. Se ricordate la prima stagione di The Walking Dead era incentrata proprio sulla moglie e sul figlio di Rick, trovati dopo alcune puntate in un campo di sopravvissuti insieme al suo collega Shane.

Virgil avrà altri elementi simili a Rick? Lo scopriremo il 23 febbraio, quando andrà in onda la nuova puntata della serie, attualmente ferma per la pausa invernale. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.